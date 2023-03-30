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Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi

Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara milletvekili aday adayı olarak çıkacağını duyurduktan sonra aldığı kararını değiştirdiğini ve milletvekili aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:50
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Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi

Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi
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 Bu kararını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası aldığını belirten Nazlıaka, bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun bakanlar kabinesinde yer almak üzere yarışacağını söyledi. Nazlıaka, eşitlik, aydınlık ve özgürlük dolu günleri hep birlikte kuracaklarına inandığını ifade etti.

Nazlıaka, şunları söyledi: “Buraya aday adayı olarak çıkmadım, bir duyuru yapmak için çıktım. Ben bugün bir karar aldım. Bu kararımı önce çekirdek ailemle paylaştım. Şimdi de büyük ailem CHP ailesiyle paylaşmaya karar verdim. Biliyorsunuz, üç dönem bu güzel şehrin milletvekili olma onurunu yaşadım. Hep sizlerle birlikte omuz omuza, yürek yüreğe güzel Ankara’mız için mücadele ettik. Ben bugün sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bakanlar Kabinesi’nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı alarak bugün buraya geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Genel Başkanımızın takdiri, sizlerin de elbette desteği, onayıyla bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki o güzel, eşit, aydınlık, özgür günleri hep birlikte kuracağız."

Aylin Nazlıaka şöyle devam etti "Burada kadın arkadaşlarıma da özel olarak bir şey söylemek istiyorum. Az önce değerli Belediye Başkanımız bu seçimde yapılan başvuruların ne kadar yüksek sayıda olduğunu söyledi. Bu seçimin bir özelliği daha var. Geçen seçime kıyasla kadın başvuruları iki katından fazla arttı. Bu seçim aslında biz kadınlar için ölümle yaşam arası bir süreçtir. İşte o yüzden kadınlar bu seçimde ‘Ben de varım’ diyor. Herkesin yolu açık olsun ama hemcinslerimin yolu daha fazla açık olsun diyorum. Atatürk’ün izinde Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde aydınlık günleri birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum. Bunu da hep birlikte başaracağız. Geliyor gelmekte olan.”

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