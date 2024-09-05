AYM’den sokak hayvanları düzenlemesi kararı: İptal başvurusu esastan görüşecek

Kaynak: AA
AYM’den sokak hayvanları düzenlemesi kararı: İptal başvurusu esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki bazı hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açtığı davanın ilk incelemesini tamamladı. Mahkeme, davanın daha sonra belirlenecek bir tarihte esastan görüşülmesine karar verdi.

AYM sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

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Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.

Sokak hayvanları yasası AYM gündemindeSokak hayvanları yasası AYM gündeminde

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Mahkeme, davanın daha sonra belirlenecek bir tarihte esastan görüşülmesine karar verdi.

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CHP, kanunun 17 maddesinden 16'sının hayvan hakları ve çevre gibi temel konulara aykırı olduğunu savunarak iptalini talep etmişti.

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Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

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