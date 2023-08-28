Akın Gürlek, HSK'den sorumlu bakan yardımcısı oldu. AYM’nin ‘hak ihlali’ kararını tanımamıştı

Geçmiş dönemde tartışmalı kararlara imza atan, AYM’nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan ve Adalet Bakan Yardımcısı yapılan Akın Gürlek'in sorumluluk alanına Hakimler ve Savcılar Kurulu da alındı.

Akın Gürlek, HSK'den sorumlu bakan yardımcısı oldu. AYM’nin ‘hak ihlali’ kararını tanımamıştı

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan ve Adalet Bakan Yardımcısı yapılan Akın Gürlek'in sorumluluk alanına Hakimler ve Savcılar Kurulu da alındı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre hakimlik yaptığı dönemde tartışmalı birçok davada verdiği kararlarla tanınan ve daha sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakan Yardımcılığı’na atadığı Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) sorumlu bakan yardımcılığına getirildi.

GÜRLEK’İN BAŞKANI OLDUĞU MAHKEMELERİN BUGÜNE KADAR VERDİĞİ KARARLAR

- Akın Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2,5 yıl hapis cezası kararlarının altına da imza attı.

- Gazeteci Can Dündar'ın gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.

- Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM, 17 Eylül 2020 tarihli kararıyla yerel mahkemeden yargılamanın durdurulmasını istemişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'yi yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direnmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karar nedeniyle Akın Gürlek’i 'FETÖ'cü savcı "Zekeriya Öz" olmakla suçlamıştı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesine rağmen Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek'i terfi ettirmişti.

- Gürlek’in başkanı olduğu mahkeme HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş’ın ana davasındaki verdiği ihlal kararından önce tahliye edilmesine rağmen cezaevinden çıkamamasına neden oldu.

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