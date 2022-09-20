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Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hakkında karar. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hakkında Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:49
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AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hakkında karar

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hakkında karar. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı direnişlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hakkında kararını verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, polis müdahalesi sonucunda ters kelepçe ile gözaltına alınan anne Elvan'a 20 bin lira tazminat miktarı ödenecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017 yılında Kadıköy Süreyya Operası önünde polisin müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın başvurusunu karara bağladı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Gülsüm Elvan'a yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı' ihlal edildi. Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

T24'ün haberine göre, İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etmiş; Berkin Elvan'ın annesi ve ablasının da bulunduğu eylemde Gülsüm Elvan, 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gülsüm Elvan, 2017'de yaşanan olayı, 'kötü muamele yasağının' ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye taşıdı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan AYM kararında, "haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" ifadeleri yer aldı.

AYM kararında ayrıca Gülsüm Elvan'a 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verildiği belirtildi.

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Lüzumsuz Adam
20.09.2022 12:37
3 gün haksız gözaltı, haksız kelepçe için, 5 yıl sonra sadece 1000TL. tazminat. İdarenin savunması ise Sebepsiz Zenginleşme. Adamına göre tazminat.  
 
Mümin
20.09.2022 12:34
Bu haberden akp ve mhp seçmeninin haberi var mı? Varsa ne düşünüyorlar? Bence haberi doğru buluyorlardır. NEDEN? YÜCE KURAN'ı okumadıkları için. Sorulsa, en koyu Müslüman, dindar kendileridir.  
 
Adalet mülkün temelidir,bu ilkelere ne oldu😡
20.09.2022 12:07
O para bir şekilde ödenir belkude,o yavrunun ve acılı annenin hakkını kim ve nasıl ödeyecek bu dünya ve öbür dünyada ,kınıyorum karari  
 
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