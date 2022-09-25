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  • CHP itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi Seçim Kanunu'nun iptalini görüşecek

CHP itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi Seçim Kanunu'nun iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi CHP'nin yaptığı itirazla, Seçim Kanunu'nun iptali istemini görüşecek.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 21:51
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Anayasa Mahkemesi CHP'nin yaptığı itirazla, Seçim Kanunu'nun iptali istemini görüşecek

CHP itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi Seçim Kanunu'nun iptalini görüşecek
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.

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Abbas
25.09.2022 22:20
Anayasa mahkemesi hukuka uygun karar verin, bakın Kılıçdaroğlu geliyor, inanın kanunsuzluk kime ait olursa olsun hesabını sorar  
 
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