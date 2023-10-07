Aynı evi iki defa soyan hırsız böyle yakalandı

Bursa’da aynı evi iki defa soyan hırsız, üçüncü denemesinde yakayı ele verdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Aynı evi iki defa soyan hırsız böyle yakalandı

Bursa'da aynı evi iki defa soyan hırsız, üçüncü defa gittiğinde ev sakinleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız mahalleli tarafından polise teslim edildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Daha önce aynı evi iki defa soyan hırsız, üçüncü defa yine aynı evi soymaya gitti. Evde hırsızı bekleyen aile ise hırsızı gördüğü andan itibaren kovalamaya başladı.

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Sokağa kaçan hırsızın peşine hem ev halkı hem de mahalleli takıldı. Kovalamacanın ardından yakalanan hırsız, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hırsız, ‘Pişmanım' diyerek kurtulmaya çalışsa da mahalleli tarafından polise teslim edildi.

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