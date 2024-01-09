Aynı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu

Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi’nde, aralarında husumet olan iki kardeş N.B. ve M.B. tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, N.B., ağabeyi M.B.’yi silahla vurarak yaraladı.

Olaya şahit olan yurttaşların ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan N.B. ise jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

AYNI MAHALLEDE SABAH SAATLAERİNDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Anı mahallede, sabah saatlerinde, eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya silahla ateş etmişti. Bunun sonucunda Bilen Dolma hayatını kaybetmiş, karısı E.D. ise yaralanmıştı.