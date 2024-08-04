Aynı tarlada 1 yılda 2 defa obruk oluştu

Kaynak: AA
Aynı tarlada 1 yılda 2 defa obruk oluştu

Konya’da bir tarlada 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Aynı tarlada geçen yıl da 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.

Konya’da yeraltı sularının çekilmesiyle çok sayıda yerde obruklar meydana geliyordu. Obruklara son örnek Karapınar ilçesinde bir tarlada meydana geldi. Tarlada 20 metre çapında 35 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Aynı tarlada geçen yılın ağustos ayında 60 metre çapında ve 20 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi.

Obruğun meydana geldiği tarlanın sahibi Fatih Şık, “Obruk dün akşam saatlerinde oldu. Arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi. Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı. Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. Tarlayı ekmeyelim, diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım” şeklinde konuştu.

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