Ayrılacak deniliyordu! Şimdi Güneş'in gözdesi

Önümüzdeki sezon için kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Ghezzal'ın sakatlığı sonrası takımdan gönderilmedi. Hazırlık kampında ki iyi performansıyla kendini Şenol Güneş'e kanıtlayan oyuncunun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrılacak deniliyordu! Şimdi Güneş'in gözdesi

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonun bir türlü istenileni veremeyen Jackson Muleka yeniden doğdu.

SAKATLIKLAR SONRASI ÖNEM KAZANDI
Önümüzdeki sezon için kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesi planlanan Muleka, Cenk Tosun ve Ghezzal’ın sakatlığının ardından değerli bir isim haline geldi.

3 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GOL
Şenol Güneş'in hem kanat hem de forvet rotasyonunda tercih ettiği Muleka, Tirana ile oynanan Konferans Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında golünü atarken, 3 hazırlık maçında da 3 gol kaydetti.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK
Gösterdiği bu performansı ile iyi bir alternatif olabileceğini kanıtlayan Muleka, bugünkü Tirana maçına da ilk 11'de başlayacak.

TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR
Yıldız futbolcunun sergileyeceği performansın ardından teknik heyet son kararını verecek. Şenol Güneş'in oyuncunun çalışkanlığından çok memnun olduğu öğrenilirken, Muleka'nın takımda kalması bekleniyor.

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