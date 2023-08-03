Ayrılacak deniliyordu! Şimdi Güneş'in gözdesi

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonun bir türlü istenileni veremeyen Jackson Muleka yeniden doğdu.

SAKATLIKLAR SONRASI ÖNEM KAZANDI

Önümüzdeki sezon için kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesi planlanan Muleka, Cenk Tosun ve Ghezzal’ın sakatlığının ardından değerli bir isim haline geldi.

3 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GOL

Şenol Güneş'in hem kanat hem de forvet rotasyonunda tercih ettiği Muleka, Tirana ile oynanan Konferans Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında golünü atarken, 3 hazırlık maçında da 3 gol kaydetti.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Gösterdiği bu performansı ile iyi bir alternatif olabileceğini kanıtlayan Muleka, bugünkü Tirana maçına da ilk 11'de başlayacak.

TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR

Yıldız futbolcunun sergileyeceği performansın ardından teknik heyet son kararını verecek. Şenol Güneş'in oyuncunun çalışkanlığından çok memnun olduğu öğrenilirken, Muleka'nın takımda kalması bekleniyor.