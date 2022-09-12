12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu İbrahim Çelikkol ayrıldığı eşine büyük jest yaptı

Oyuncu İbrahim Çelikkol ayrıldığı eşine büyük jest yaptı

Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan İbrahim Çelikkol, eşi ve oğluna yeni bir ev tutarken, kendisi de annesinin yanına taşındı

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:04
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:18
Takip Et

Ayrıldığı eşi ile dost kalmaya karar veren Oyuncu İbrahim Çelikkol eski eşine büyük bir jest yaptı

Oyuncu İbrahim Çelikkol ayrıldığı eşine büyük jest yaptı
+
Aa
-

İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. 

"ESKİ EŞİNE BIRAKMIŞ"

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Riva Konakları'ndaki saray yavrusu evini Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşini dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka'ya tatile bile göndermiş.

"CİHANGİR'DE YAŞAMAYA DEVAM EDECKEK"

Bu arada kendisi de annesinin isteği üzerine, Cihangir'e annesinin yanına taşınmış. Bu zor günlerde annesiyle birbirlerine destek olan Çelikkol, kendine yeni bir ev bulana kadar Cihangir'de yaşamaya devam edecekmiş. Yakışıklı oyuncu gerçekten hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir 'ex'miş.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

A.Semercioğlu
12.09.2022 14:33
Etnik kökeni söylemezseniz olmuyormu? Biz Türk Miiletiyiz. Kökeni söyleyerek bizleri ayrıştırıyorsunuz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
1
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
6
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
7
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿İngiltere'de kraliçe öldü unvanlar bile değişti
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Derede mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.