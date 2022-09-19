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  • İbrahim Çelikkol’un sosyetik aşkı ortaya çıktı. Birce Akalay ile anılıyordu

İbrahim Çelikkol’un sosyetik aşkı ortaya çıktı. Birce Akalay ile anılıyordu

Eşinden boşandıktan sonra adı Birce Akalay’la anılan oyuncu İbrahim Çelikkol’un Akalay’ın yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğu iddia edildi. 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:00
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İbrahim Çelikkol'un gizemli aşkı ortaya çıktı! Hep Birce Akalay ile anılmıştı

İbrahim Çelikkol’un sosyetik aşkı ortaya çıktı. Birce Akalay ile anılıyordu
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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un gerçek aşkı ortaya çıktı. Geçen haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu’dan boşanan İbrahim Çelikkol’un ismi sürekli meslektaşı ve yakın arkadaşı Birce Akalay ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Çelikkol’un gerçek aşkı başkaymış. 

 

Gazeteci Mehmet Üstündağ haberinde İbrahim Çelikkol’un Birce Akalay’ın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olduğunu iddia etti. 

Üstündağ, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

Herkes İbrahim Çelikkol’un Birce Akakay ile aşk yaşadığını düşünse de, ben işin gerçeğini öğrendim! Her zamanki gibi gerçeği benden öğrenin. Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu, Birce Akalay’la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn’in sahibi Dilara Karabay’ın mekanında tanışan çift, yaklaşık bir aydır birlikteymiş. 

Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir yemek kitapları yazarı ve TV programcısı. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan’ın bir çocuğu var. Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuyan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Başarılı oyuncu bilindiği gibi tam bir doğa tutkunu. Natali Yarcan’la da aynı tutkuyu paylaşıyorlarmış… Ben de çifte mutluluklar diliyorum…

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