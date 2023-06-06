Ayrıldığı kadının aracına bomba yerleştirmişti. Cezası belli oldu

Çorum'da, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Kadir Karadağ ve kendisine yardım eden Şükrü Gül'e 14 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

Ayrıldığı kadının aracına bomba yerleştirmişti. Cezası belli oldu

DHA’nın haberine göre, olay, 7 Ocak 2022’de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi.

İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca düzenek güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği, Şükrü Gül de ona yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

PİL BLOKU VE TEMASI SAĞLAYACAK İLETKEN HAREKETE GEÇMEDİ

Önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların 'bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"O BOMBAYI BEN YAPMADIM, ARABAYA YERLEŞTİRMEDİM"

Karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir katıldı. Son kez savuma yapan Kadir Karadağ, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Elektronik kelepçe varken bile Hatun ile ilişkimiz devam ediyordu. Hatun’un arabasında bomba bulunmasından 4 gün önce şikayetinden vazgeçme dilekçesi verdi. Benim Hatun’u öldürmeyi gerektirecek bir husumetim olmadı. O bombayı da ben yapmadım, ben arabaya yerleştirmedim veya bir başkasına yerleştirtmedim. Masumum, beratimi istiyorum" dedi.

"ARACIN ALTINA BOMBAYI KİM YERLEŞTİRDİ, HİÇBİR FİKRİM DE YOK"

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise "Söz konusu bombayı ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. Aracın altına bombayı kim yerleştirdi, hiçbir fikrim de yok. Hatun Demir’i öldürmeye yönelik bir kastım yok, beratimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, her iki sanık için 'öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 10'ar ay, 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Karadağ'a 40 bin, Gül'e ise 20 bin TL adli para cezası verildi.

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