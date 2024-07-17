Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birkaç gün önce paylaştığı mesajları silme sebebinin 8 yaşında olan bir kız çocuğunun adının görünmesi olduğunu ifade eden Ateş, bomba iddialarda bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadının kendisi olmadığını belirten Ateş, paylaşımını kaldırmasını şu sözlerle anlattı: "Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş”

Ahmet Yiğit Yıldırım'ın 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirdiğini belirten Ateş, "Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi? Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?" diyerek kişisel bilgileri verenlere seslendi.

İşte Ayşe Ateş'in o paylaşımı:

"Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş.

8 yaşındaki bir kız çocuğunu kirli işlerinize alet edecek kadar ne yaşadınız?

Bunlara açık adres, anlık konum vb. gibi kişisel verileri veren şahıslara sesleniyorum:

Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?

Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

Ayşe Ateş, dün sosyal medya hesabından iddianamede bahsi geçen Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ocak yöneticilerine Sinan Ateş hakkında talimat verdiği mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Yıldırım'ın Ülkü Ocakları yöneticisi Ömer Şanlı'ya yönelik tepkisini içeren mesajda, "O kadar adam gittiniz, bir işi halledemediniz. Bu da size son işti" ifadeleri yer alıyordu. Şanlı'nın aldığı talimatlar doğrultusunda, "Bunu bulmamız lazım başkanlarım. Emniyeti kanadını zorlayın" derken, Şanlı’nın daha sonra "Pazartesi sabah ocakta olun. O zamana kadar video gelsin" mesajını ilettiği görüldü. Sinan Ateş'in cinayetinde azmettirici olarak belirtilen Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise "Başkanım, yarın gece sinyal gelecek. Telefonda lokasyon olarak" cevabını verdiği ortaya çıktı.