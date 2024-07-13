Kocası suikastta öldürülen Ayşe Ateş'e Yeni Akit iftira attı. Sizin hiç Allah'ınız yok mu ?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü suikast ile ilgili görülen davada ara karar verildi. Davada tutuklu 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Sinan Ateş davası için hazırlanan iddianame davadan 2 yıl sonra hazırlanırken Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikastin arka planında kimlerinin olduğunun ortaya çıkarılması için yoğun çaba harcıyor. Ateş, cinayetin arkasında MHP’den ve Ülkü Ocakları’ndan isimler olduğunu belirterek sorumluların yargılanmasını ısrarla istedi.

MHP ise Sinan Ateş davası üzerinden kendilerine Ülkü Ocaklarına kumpas kurulduğunu savunurken, MHP’li İzzet Ulvi Yönter "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz” şeklinde paylaşım yaparak Ateş’i tehdit etmişti.

Öte yandan MHP’den ve Ülkü Ocakları’ndan bazı isimler davanın üstüne giden gazetecilere yönelik tehdit dolu mesajlar verdi

YENİ AKİT AYŞE ATEŞ’E İFTİRA ATTI

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e yönelik iftira ve hakaret dolu yapılan haber ve paylaşımlara yenisi eklendi. İktidara yakın Yeni Akit gazetesi Ayşe Ateş’e yönelik iftira dolu bir haber yayınladı. Gri TV adlı internet sitesinin kaynak gösterildiği haberde Sinan Ateş’in suikast ile öldürülmesinden yaklaşık 4 ay sonra Ayşe Ateş’in Ankara’da 4 adet lüks daire aldığı iddia edildi.

Haber’de “Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in, eşinin ölümünden kısa bir süre sonra Ankara’nın son dönem cazibe merkezlerinden biri olan Otonomi bölgesinde Akyurt ilçe sınırlarında olan gözde bir lokasyondan 4 sıfır daire satın aldığı ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.

Yeni Akit’te yer alan skandal haberde Ateş’in MHP ve Ülkü Ocakları düşmanı medyayı arkasına aldığı savunularak, “MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerini hedef gösteren hatta ağır hakaret içeren açıklamalarına tepki gösterenleri de “acılı eş, acılı anne” ajitasyonu yaparak susturmaya çalışıyorlardı” denildi.

Skandal haberi görenler “Sizin hiç Allah'ınız yok mu?” şeklinde yorum yaptı.