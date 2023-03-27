Ayşe Kulin kadınlara ''Veda''yı anlattı

ANKA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin en çok okunan kadın yazarları arasında yer alan Ayşe Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla buluşarak, 'Veda- Esir Şehirde Bir Konak' kitabı üzerine sohbet etti. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi öncesi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaklaşık 500 kadına, yazarın ‘Veda’ kitabı hediye edildi.



'Veda- Esir Şehirde Bir Konak' kitabında içinde büyüdüğü evi anlattığını belirten Ayşe Kulin, “Veda’da tanıdığınız bütün insanlar benim ailem. Kapaktaki Ahmet Reşat, anneannemin babası. Behice Hanım, nenemdir. Bana pek az insana nasip olan bir şey nasip oldu. Osmanlı denen kişiyi canlı olarak gördüm, kucaklarında büyüdüm. Yazarlar genelde ilk kitaplarında eteklerindekini dökerler. Ben Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir köprü gibi kaldım, aralarında büyüdüm. Türkiye’de şöyle bir şey var. Osmanlı çok kötüdür… Osmanlı çok kötü olsa, 600 sene devam etmezdi. Osmanlı mükemmeldir… Osmanlı mükemmel olsaydı batmazdı. Okuduğunuz kitap, bir sosyal tarihtir. Yani bu kitapta ezber edilenlerin dışına çıkarak, değişik bir açıdan tarihi değerlendirdim.” diye konuştu.







“OKUYUN, ÖĞRENİN, GÜCÜNÜZÜ BİLİN”

Söyleşide kadınlara “okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin” sözleriyle seslenen Ayşe Kulin, “Kitapta Osmanlı’daki kadınların iyi kötü bilinçli olduğunu, evlerinde yemek yapmaktan başka bir şeyler de yapabildiklerini okuyorsunuz. Osmanlı döneminde bile eylem yapan kadınlar var. Ben din kitaplarında Peygamberimizin eşi Hatice Hanım’ın kervanları olduğunu, peygamberimizin onun yanında çalıştığını da okudum. Demek ki Peygamber zamanında kadınlar tüccar olabiliyormuş. Adını taşıdığım Ayşe, peygamberin son eşi, devesine binip savaş idare etmeye çalışıyor. İnanmayın duyduğunuz safsatalara. Bir parça okumakla, öğreniliyor. Okuyun, çalışın. Bu bilgiler her yerde bulunuyor. Gücünüzü bilin. Bu kitapta, kadınların Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü de anlatılıyor. Kadınların kürsülerde hakları için savaşmaları var.” dedi.







“KİTAPLARDAN UYARLANAN DİZİLER, REYTİNGE GÖRE ŞEKİLLENİYOR”

Ayşe Kulin, kitaplardan uyarlanan televizyon dizilerinin reytinge göre şekillendiğine dikkat çekerek, “Bana böyle teklifler geldi. Birkaç tane kitabım da uyarlandı. Ancak, pek hevesli değilim bu konuya. Çünkü dizilerde, halk kimi sevdiyse ona yüklenip, sevmedikleri oyuncuyu kenara atıyorlar. Benim diziye uyarlanan kitaplarımdan bir tanesi Köprü idi. Fırat üzerinde bir köprünün yapılışı ve bir bürokratı anlatıyordu. Köprüye biraz baktım. Köprüyle tek ilişkim Ayşe Kulin yazdı kısmıydı. Köprüyle hiçbir ilişkim kalmamıştı.” diye konuştu.





"VEDA" TİYATROYA UYARLANACAK

'Veda' kitabının tiyatroya uyarlanacağını söyleyen Ayşe Kulin, oyunun başrolünü ünlü oyuncu Nevra Serezli’nin oynayacağını dile getirdi.



Söyleşi sonunda kitaplarını imzalayan Kulin’e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç teşekkür ederek, çiçek takdim etti.