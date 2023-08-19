Ayşegül Pehlivanlar altın madalya kazandı

Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

KAYNAK: AA
Ayşegül Pehlivanlar altın madalya kazandı

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda, milli atıcı Ayşegül Pehlivanlar altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Aysel Özgan 568 puanla ikinci sırada, Ayşegül Pehlivanlar ise 558 puanla yedinci sırada yer alarak final müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Final müsabakasında yarışan milli sporculardan Ayşegül Pehlivanlar 231,6 puanla altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Final müsabakasında Türkiye'yi temsil eden diğer milli sporcu Aysel Özgan ise müsabakayı 191.7 puanla 4. sırada tamamladı.
(AA)

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