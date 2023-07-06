Aysemin Kaçan Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Aysemin Kaçan, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Aysemin Kaçan Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Aysemin Kaçan, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.
Aysemin Kaçan, 33 kiloda bronz madalya kazanırken, Latife Sude Şahin 36 kiloda finale yükseldi.
Duygu Gedik 39 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde ederken, 42 kiloda Emine Yağmur Ayraç ve 58 kiloda Özdenur Özmez ise repesaj müsabakaları yapacak. (AA)

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