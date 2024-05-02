Kadınlar liginde ortalık savaş alanına döndü. Takımın yarısı hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 7'nci Grup 10'uncu haftasında karşı karşıya gelen Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında yaşanan kavga görenleri hayrete düşürdü.

Dün saat 15.00'te Dağılgan 2 No'lu Saha'da oynanan maç, Tuz Gölüspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Tuz Gölüspor, 24'üncü dakikada Gizem Ağıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tuz Gölüspor, 90+2'nci dakikada Emine Uygun'un golü ile maçı 2-0 kazandı.

26 puanla liderliği meşale ile kutlayan Tuz Gölüsporlu oyuncularla Mezitli Mercanlar oyuncuları arasında maç sonu kavga çıktı.

Çevik Kuvvet, sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Daha sonra futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası Tuz Gölüspor'dan 6; Mezitli Mercanlar'dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Mezitli Mercanlar oyuncularının Tuz Gölüspor'dan bir oyuncuyu tekmeleme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.