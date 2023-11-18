Ayşenur Parlak'ın kızı 8 yaşındaki Ela annesinin mezar ziyaretinde yürekleri sızlattı: "Çok güzel değil mi baba? Anneme göre olmuş"

12 yaşından beri birçok farklı kanser türüyle mücadele eden ve sosyal medyada verdiği mücadele ile tanınan Ayşenur Parlak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 8 yaşındaki kızı Ela annesinin mezarını ziyaret etti. Mezarı başında söyledikleri yürekleri sızlattı: "Çok güzel değil mi baba? Anneme göre olmuş"