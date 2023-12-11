Ayvacık açıklarında 66 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 66 kaçak göçmen yakaladı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 66 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 66 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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