Ayvacık'ta motoru arızalanan botta sürüklenen 44 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, rutin devriyeleri sırasında Ayvacık açıklarında lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20", motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Filistin ve İran uyruklu 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, Ayvacık Limanı'na getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege ve Marmara Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.