Ayvalık 2 mavi bayrağını kaybetti

Turizmde çekim merkezi olmasıyla tanınan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, denizlerin temizliği ve plajların güvenirliğinin simgesi olarak tanımlanan iki mavi bayrak göklerden indirildi.

KAYNAK: DHA
Ayvalık 2 mavi bayrağını kaybetti

Ayvalık’ta 2005 yılından bu yana mavi bayrak konusunda son derece titiz çalışmalarıyla öne çıkan Sahilkent Mahallesi sınırları içerisindeki Engürü Sitesi, TURÇEV (Türkiye Çevre Vakfı) tarafından verilen iki mavi bayrağını geçici olarak kaybetti. İki plaja sahip sitede, TURÇEV tarafından belirlenen uluslararası standartlara ait kriterlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle indirilen mavi bayraklar site sakinleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

TURÇEV’in olmazsa olmazı olarak kabul edilen; deniz suyu temizliği ve cankurtaran bulundurma zorunluluğu kriterlerinden biri olan cankurtaran yetersizliği gerekçesiyle alınan karar, site yönetimine tebliğ edildikten hemen sonra uygulamaya konuldu.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin mavi bayrak sayısını arttırabilmek için yaptıkları hummalı çalışmalara rağmen, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ın, ilk mavi bayrağa sahip olan Engürü Sitesi’nde her iki plajdaki bayrakların indirilmesi, sadece Ayvalık’ta değil, Balıkesir genelinde de büyük yankı buldu.

22 OLAN MAVİ BAYRAK SAYISI 20’YE DÜŞTÜ

Engürü Sitesi’ndeki mavi bayrakların geçici olarak indirilmesi sonucunda; Ayvalık’ta 22 plajda bulunan mavi bayrak sayısı 20’ye, Balıkesir genelinde 46 plajda bulunan mavi bayrak sayısı ise 44’e düşmüş oldu.

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