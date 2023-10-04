Ayvalık açıklarında 108 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesi açıklarında Türk Karasularına geri itilen 108 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık açıklarında 108 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, KB-40) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 61 kaçak göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-111) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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