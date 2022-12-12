﻿Ayvalık açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

İHA - Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu TCSG-701 ve TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen yakalandı. Alibey Adası’nda karaya çıkartılan göçmenlere insani yardım yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.