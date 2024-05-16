Jandarmadan çete operasyonu: 51 gözaltı

Jandarma Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "MAHZEN 47" operasyonuyla elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı iddia edilen organize suç örgütünü çökertti. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre Hatay merkezli operasyon Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’ya uzandı. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen çete, medikal firmalar üzerinde yaşlılar veya küçük yaştakı çocuklar üzerinde rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yapıyordu.Operasyoda ruhsatsız silahlar elegeçirilirken, 51 kişi gözaltına alındı.
İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonla ilgili açıklaması şöyle: