Jandarmadan çete operasyonu: 51 gözaltı

Resmi belgede sahtecilikten rüşvete, görevi kötüye kullanmaktan yaşlılar adına usulsüz rapor çıkartmaya kadar bir çok suça iştirak ettiği iddia edilen çete Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla çökertti.