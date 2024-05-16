Hanefi Avcı’dan bomba açıklamalar! Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Emniyeti’nde neden fırtına koparttı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava kapsamında yaşananlar Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Dosyanın merkezindeki gizli tanık Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışı ve sonrasında ‘polisin kendisinden iktidar mensuplarına yönelik suçlamada bulunmasını istediği’ iddiası kafaları karıştırdı. Ankara Emniyeti’nde üç yöneticinin uzaklaştırılmasıyla boyut kazanan skandalı Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Karar TV’de değerlendirdi.

“BÖYLE BİR ŞEYE KARAR VERİLDİYSE TÜRKİYE’DE YAPIRDI”

Gizli tanığın emniyet ve savcılık ifadesinde hiçbir siyasinin isminin geçmediğini belirten Avcı “Bu kişi yurtdışına çıktıktan sonra telefon konuşmalarında isimler geçmeye başlamış. Böyle bir şeye karar verilmişse Türkiye’de yapılırdı” dedi. Ankara Emniyeti tarafından çökertilen çetenin olaya siyasi boyut katarak hükümeti tahrik etmeyi ve süreci etkilemeyi amaçladığını söyleyen Avcı “Bütün bunlardan mafyanın bir karşı operasyon yaptığı sonucu çıkıyor” dedi.

“MAFYA TAHKİKATIN TAMAMINI GÖLGELİYOR”

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında siyaset ve emniyetle ilgili ortaya atılan iddialar tartışılırken emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, olayın perde arkasını anlattı. ‘Yeni 17-25 Aralık’ iddiaları hakkında konuşan Avcı “Mafya, karşı operasyon yapıyor. ‘Bu soruşturma boş, tamamen montaj’ diyor ve bir yandan da hükümete yakın çevreleri tahrik ederek tahkikatın tamamını gölgeliyor. Bu, mafyayı kurtarmak için emniyet ve mahkemeye yapılan bir operasyon” dedi.

“MAFYA, İTİRAFÇI OLAN İKİNCİ ADAMI AYAĞINDAN VURUYOR”

Avcı, tanığın mafya ile irtibatta olduğu bilinen kişiler tarafından ayağından vurulduğunu söyledi ve yaşananları ‘tam manasıyla bir mafyanın karşı operasyonu’ olarak nitelendirdi. Avcı şöyle devam etti: “Söz konusu soruşturma ile ilgili başrolde konuşan Serdar Sertçelik’in ifadesini emniyet almış. Birkaç gün sürmüş, savcı ifadesini almış, bir evrak hazırlamışlar. Hiçbir bakanın adı geçmiyor, Hasan Doğan’ın adı geçmiyor, Mücahit Bey’in adı geçmiyor, hiç kimsenin adı geçmiyor. Sonra Serdar Sertçelik denen kişi gizli tanık yapılmış. Bu süreçte emniyetle irtibatlar var, böyle bir iddiadan bahsedilmemiş, yani bu isimleri monte edelim bakanların isimlerini buraya monte edelim diye bir konuşma geçmemiş kendi aralarında.

“POLİS İKİNCİ DEFA İFADE ALAMAZ”

Şimdi böyle bir olayda polis soruşturma sırasında ifade alabilir bir defa ama ikinci defa ifade alamaz, yasal olarak mümkün değildir. Mahkemeye intikal etmiş bir konuda savcı da ifade almaz polis de yapmaz, direk mahkemeye gitmesi gerek. Polisin bu safhada bu şahsa böyle bir ifade ver gel ifade alalım ifade monte edelim diye bir şey söz konusu olamaz. Adı geçen kişi bundan bir süre önce ayağından vuruluyor, mahkeme safhasına bakıyorsunuz; şahsın zaten tanık olduğu çok açık. İfadenin veriş biçiminden belli.

“MAFYA KONUŞMAMASI İÇİN TEHDİT EDİYOR”

Şimdi içerde bulunan mafya mensupları bu kişileri tehdit ediyorlar, bu ifadeni değiştirmen vazgeçmen lazım diye. Kişi galiba yok diyor ve ayağından vuruluyor. Her ne kadar tesadüf dense de vuranların bu çete mensuplarıyla irtibatta oldukları herkes tarafından bilinen bir olay. Şimdi bütün bunları toparlanınca şöyle bir olay çıkıyor; mafya karşı bir operasyon yapıyor. Şu anda bütün herkes görmesine rağmen dillendirilmiyor, bu tam manasıyla bir mafyanın karşı operasyonu. Şimdi mafya operasyon yapıyor diyor ki; bu tahkikat bütün soruşturma boş tamamen polisin montajı. Bir de hükümeti tahrik ederek bu görevi yapan insanların tamamını gölgede bırakıyor.

“İNSANLAR MAFYA İLE MÜCADELEYİ HAFİFE ALIYOR”

Biz bunun çok örneklerini gördük. Hep böyle büyük mafya operasyonlarında mafya, tanıkları etkiler; kimine para vermeye kalkar, kimisine şantaj yapar, kimisini tehdit eder, kimisinin ailesine baskı yapar. Bütün şahitleri bertaraf eder ve kendi içindeki tanıkları mutlak süretle etkisi altına almaya çalışır. Bunun yüzlerce örneğini gördük. Bir tanık ifade verdiği zaman bu ifade öğrenilir. Hemen ondan olayın oluş biçiminden avukatlar vasıtasıyla mahkemeye intikal etmeden o kişinin ifadesi öğrenilir ve ceza evinde öyle bir sistem kurarlar ki mutlaka ifadeyi değiştirirler. Yani bu sistem mafyanın genel yöntemidir. İnsanlar mafya ile mücadeleyi çok hafife alıp, çok kolay zannediyorlar. O kişiler bu konuda yeteneklidir, yetkinlikleri vardır. Kendi içlerinde kim ifade vermişse mutlak o ifadeyi değiştirirler, buradaki olay da budur.”