Ayvalık’ta 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık’ta 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında içinde çocuk ve kadınların da olduğu bir grup göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı.

Ege Denizi’nde sürüklenmeye başlayan lastik bot içerisinde mahsur kalan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulununca hemen harekete geçen TCSG-907 botu çaresiz durumdaki göçmenleri kurtardı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 52 kişi, daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayvalık Belediyesi’ne ait bir otobüsle İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

52 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı. Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

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