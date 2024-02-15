Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı. 9 yaralı

Saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karayolunda meydana gelen olayda, Enis K.'nın kullandığı fabrika işçilerinin taşındığı 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Ayvalık'a doğru dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı 34 HPP 024 plakalı TIR ile hızla çarpıştı. Yaşanan kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinden sonra Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.