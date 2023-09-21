Ayvalık’ta Yunan unsurlarının geri ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık’ta Yunan unsurlarının geri ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikten sonra lastik botla mahsur kaldılar.

Yunan Unsurlarınca Geri İtilen Göçmenler Kurtarıldı

Ayvalık’ta bir lastik botla Midilli Adası’na giderken Ege Denizi’nde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın [Twitter hesabından] paylaşılan bir video ile duyuruldu.

Göçmenlere İnsani Yardım Yapıldı

Kurtarılan göçmenler Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç gibi insani yardımlar yapılan 13 göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri ve nereye gönderilecekleri ise henüz açıklanmadı.

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