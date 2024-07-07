Ayvalık'tan Midilli'ye gidiş kuyruğu. Uzunluğu fotoğraflara sığmadı

Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan kapıda vize uygulaması ile Türk vatandaşlarının tatil için Yunanistan’a gösterdiği rağbet ilgi çekiyor.

10 Yunan adasında geçerli olan bu anlaşma kapsamında Türk vatandaşları sadece kapıda vize uygulaması ile 60 Euro karşılığında bir hafta boyunca adaları ziyaret edebiliyor.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan aşırı enflasyonist ortam ve işletmelerin birbirinden etkilenerek fırsatçılık yaparak tatillerini Yunanistan’da geçirmeleri dikkat çekiyor.

Bu kapsamda son görüntü de Ayvalık’tan geldi. Balıkesir Ayvalık’tan vapur ile Midilli Adasına gitmek isteyen yüzlerce vatandaşın oluşturduğu uzun kuyruk videoya alındı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelerek Midilli Adası vapuru önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar o sırada kuyruk yanından geçen bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

BU PİYASAYA BU KUYRUK

Son zamanlarda devreye konulan kapıda vize uygulaması ile Yunanistan’a gitmek isteyen vatandaşlar tekrar tekrar görüntülendi.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı bu kuyruğa yerli esnafın fahiş fiyat politikasının neden olduğunu savunurken diğer kullanıcılar da yurt dışı fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşların mantıklı hareket ettiğini ifade etti.