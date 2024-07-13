3 günlük tatilde bile ucuz Yunan adası kuyrukları oluştu

Hafta sonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün pazartesiye denk gelmesini fırsat bilenler 3 günlük tatili geçirmek için Yunan adalarına akın ediyor. Ayvalık’taki Deniz Hududu Gümrük Kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. Binlerce kişi Midilli Adası’na gitmek için sıra bekledi. Adaya gideceklerin sayısının 5 bini bulduğu öğrenildi.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Adaya giden her feribotun dolu gidip geldiği öğrenildi.

Yunan adaları 9 günlük bayram tatilinde de tatilcilerin uğrak yeri olmuştu. Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi önemli turizm merkezlerindeki yüksek fiyatlardan şikayet edenler tatil için tercihini Yunan adalarından yana kullanıyor. Vatandaşlar, Yunan adalarında tatilin maliyetinin Bodrum gibi bir yere gitmekle kıyasla daha ucuz olduğunun altını çiziyor.

Tatilcilerin hem yüksek fiyatlardan hem de tatil bölgelerindeki esnafın tutumundan şikayetçi olduğu için Yunan adalarını tercih ettiği belirtiliyor.

'YUNAN ADALARINA SON ZAMANLARDA CİDDİ BİR TALEP VAR'

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise 15 Temmuz tatili nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu belirterek, "Bu durum hafta sonu ile pazartesi günün de tatil olmasının yanı sıra içinde bulunduğumuz yaz sezonunun da etkisiyle ortaya çıktı. Bugün bizim kendi firmamıza ait gemimizde bin kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da 4-5 bin kişinin Midilli 'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda Kolay Vize'nin olması da bu talepte bir etken. Bugün yine 300 ile 400 civarında vatandaşımız bu uygulamayla Midilli'ye geçmiş olacak" dedi.

'ATTIĞIMIZ BU ADIMLAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI'

Talepten memnun olduklarını belirten Jale, "Ancak şunu da belirtmek isterim ki; bu talebin oluşmasında biz ve bizimle birlikte Midilli -Ayvalık arasında seferler düzenleyen firmaların da etkisi büyük. Çünkü hepimiz dolu-boş gözetmeksizin her gün 6- 7 sefer düzenliyoruz. Bu seferlerin bazıları 300 kişi ile bazen de 10 kişi ile olabiliyor. Ama biz 12 ay süresince bu sefer programımızı sürdürdüğümüz için artık insanlar Midilli Adası'na ne kadar kolay gidilebileceğini de biliyorlar. Dolayısıyla bu talebin yoğunlaşmasını yavaş yavaş bizim gibi firmalarla birlikte temeller atarak oluşturduk. Şimdi ise attığımız bu adımlar meyvesini vermeye başladı. Tatilcilerimiz; Midilli Adası'nın hizmet kalitesi, gastronomi açısından iyi bir noktada olması, alacakları hizmetin karşılığının verdikleri parayla orantılı olmasından ve pek çok vatandaşımız Schengen vizesi alamamalarından dolayı adayı tercih ediyorlar" diye konuştu.