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Pek fazla bilinmeyen ama çok tehlikeli hastalık

Halsizlik, güçsüzlük, kas ağrıları, iştahsızlık, kilo verme, bulantı, kusma, karın ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü şikayetleriniz varsa Addison olabilirsiniz? Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, pek fazla bilinmeyen o hastalıkla ilgili açıklamalar yaptı ve uyardı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:12
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Az bilinen ama önemli hastalık

Pek fazla bilinmeyen ama çok tehlikeli hastalık
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Addison hastalığı, diğer adıyla adrenal yetmezlik, adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) yeterli çalışmaması durumu. Kadın ve erkekte de olabiliyor. Nadir olsa da bilinmesi gereken bir hastalık. Her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş durumda bulunan adrenal bezlerin görevleri, hormon üretmek…

ADDİSONUN BELİRTİLERİ NELER?

Kadınlarda koltuk altı ve genital bölge kıllanmasında azalma da addison hastalığının sık görülen belirtilerindendir. Bazı olgularda belirtiler, hayati risk taşıyan ciddiyette olabilir. Bu durum “adrenal kriz” olarak adlandırılıyor. Ciltte özellikle yüz, boyun, dudak içi gibi bölgelerde renk koyulaşması.

Diğer belirtiler ise şunlar:

Halsizlik,
Güçsüzlük,
Bulantı,
Tuz açlığı,
Baş dönmesi,
Kas-eklem ağrıları,
Depresif duygudurum,
Kusma,
İshal,
Karın ağrısı,
Sinirlilik

Adrenal krizde ise şu belirtiler gerçekleşiyor:

Yüksek ateş,
Güçsüzlük,
Bulantı-kusma,
Karın ağrısı,
Bilinç bulanıklığı,
Bayılma,

ADDİSON KRİZİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan bu konuya ilişkin şunları söylüyor:

“Addison hastalığının engellenmesi ne yazık ki mümkün değil. Ancak hastalığın komplikasyonu olan addison krizi uygun tedaviyle engellenebiliyor. Normal şartlar altında adrenal bezler enfeksiyon, travma, kırık, kanama, bayılma, organ hasarı gibi fiziksel strese kortizol salgısını normalin 2-3 katına kadar artırarak yanıt verir. Addison hastalığında bu stres yanıtı gelişemez. Addison hastalığı olan bireyler, kullandıkları steroidin dozunu fiziksel stres sırasında nasıl artıracaklarını mutlaka bilmeli. Özellikle ağır hastalık ve kusma varlığında damar yoluyla steroid tedavisi almak üzere hastaneye başvurulmalı.”

 

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