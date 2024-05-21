Federasyonda Mesut Özil sürprizi. Mehmet Büyükekşi ile buluştu

Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde forma giydikten sonra yolu Türkiye'ye düşen Mesut Özil, önce Fenerbahçe ardından da Başakşehir'de oynadıktan sonra kariyerini noktalamıştı.

Futbolla ilişkisini kopardıktan sonra vücut geliştirme sporuna merak saran Mesut Özil aylar sonra ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sürpriz bir ziyarette bulunan Mesut, başkan Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu önemli görüşme, Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziyarette Mesut Özil, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti. Görüşmede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Özil'in bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Mesut Özil'in vücut geliştirme sporu ile ilgilenmeye başladıktan sonra yaşadığı büyük değişim dikkat çekti.