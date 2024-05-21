İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini belirterek, bundan sonrasının yargıda olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katılan Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Yerlikaya, gazetecilere Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de başsavcılığa teslim edileceğini belirterek, raporun kriminal ve jandarma ile birlikte çalışıldığını aktardı.

Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Yerlikaya, “Bundan sonrası yargıda" diye konuştu.

“BU NASIL BİR DEVLET, BİZ KİME GÜVENECEĞİZ?"

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülüyor.

İfadelerin dinlendiği davada, örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan, müştekilerden Erkan Doğan'ın ifadesini kağıttan okumasını eleştirerek şunları söyledi:

"Ü5'in ifadesini okudum, ilk ifadesinden sonra 19 tane başka şey ilave etmiş. M7'ye ulaşamadıkları için Ü5'e ezberlettirip okuttular. Dün Erkan Doğan buraya geldi, bir insan başına gelenleri neden kağıttan okur? Polisler yazmış o da okudu.

Devletin memurlarının bir vatandaşa kumpas kurmaması gerekir. Bana da 'Bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver' dediler, vermedim. Normalde bir polisin bunları yapmaması lazım, bizim sorunumuz kanunun uygulanmaması. Savcıya istediklerini yaptırdılar. Bu nasıl bir devlet, biz kime güveneceğiz?

Siz makam sahibisiniz, suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Bize işkence yapan insanları teşhis etmek istiyoruz. Bir sürü adam toplamışlar, bir örgüt kurmuşlar. Bu bir kumpastır. Bunlar mazlumların ahını aldılar. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar."

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