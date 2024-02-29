Azak Denizi'nde Rus Sahil Güvenlik botunda yangın: 5 ölü

İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Azak Denizi'nde Rusya Sınır Muhafız Servisine ait bir sahil güvenlik botunda yangın çıktığı iddia edildi. Yangının, botun kaptan köşkünü sardığı belirtildi ve 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bot mürettebatının acil bir tahliye talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yangının sebeplerinin ve kayıpların detaylarının araştırıldığı vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'ya ait 2 "Su-34" model savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.