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Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 32 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a teslim etti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 23:40
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Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti

Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
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Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-14 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 32 Ermeni askerinin cesetlerinde yapılan kontrollerin ardından darp izlerinin olmadığının tespit edildiği ve Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada Ermeni askerlerinin diğer cesetlerinin de gerekli işlemler yapıldıktan sonra yakın zamanda Ermenistan’a iade edileceği aktarıldı.

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