Gittiği yerde kriz çıkaran ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi burnumuzun dibine geliyor. Hedef Türkiye mi

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi geçen ay Tayvan ziyaretiyle Çin’in büyük tepkisini çekmişti. Bölgede krize yol açan Pelosi'nin şimdi de Ermenistan'ı ziyaret edeceği iddia edildi. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmanın olduğu bu dönemde bu ziyaret iddiası ise dikkatlerden kaçmadı.

Politico sitesinin haberine göre Pelosi, bu hafta Azerbaycan'la şiddetli çatışmalar yaşayan Ermenistan'a gidecek. Konuyla ilişkili kaynaklar, Pelosi'nin Demokrat Partili Senatör Jackie Speier'la beraber bu hafta sonu Ermenistan'a destek amacıyla bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini aktardı.

Pelosi’nin Ermenistan ziyaretiyle ilgili “Hedef ülke Türkiye mi” iddiaları doğdu.

Elde edilen bilgilere göre ise Speier, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında "Toprak bütünlüklerini, barış ve özgürlük haklarını desteklemek üzere Ermenistan halkının yanındayız" ifadelerinin yer aldığı bir açıklamaya Erivan'a desteğini açıklayan Kongre üyeleri arasında bulunuyor.

ERMENİSTAN- AZERBAYCAN ÇATIŞMASI

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda ölen Ermenistan Asker sayısının 135'e yükseldiği öğrenildi. Bu sabah açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sayıyı bizzat kendi duyurarak "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DÜN AÇIKLADI: ŞEHİT SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 21 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 71'e yükseldi. İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

ERMENİ LOBİSİ ABD'DEN DESTEK İSTEMİŞTİ

ABD'de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan'a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan'ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek “Ermenistan Ukrayna'yla aynı ilgiyi görmüyor” dedi.

Politico'nun haberine göre Almanya'daki G7 toplantısına katılan Pelosi, Ermeni kökenli ABD'li Senatör Speier'la Erivan'a uçacak. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, güvenlik protokolü nedeniyle ziyarete ilişkin açıklama yapamayacağını belirtti. ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Pelosi'nin geçen ayki Tayvan ziyareti, Çin ve ABD arasında büyük kriz çıkarmıştı. Çin, kendi parçası olarak gördüğü Tayvan çevresinde günler süren tatbikatlar düzenlemiş ve ABD'yi sert şekilde eleştirmişti.