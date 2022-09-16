Melih Gökçek savaş oyunu videosunu SİHA görüntüsü diye paylaştı. Aboubakar'ı şehit orgeneral yapmıştı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gökçek bu kez bir oyun videosunu SİHA videosunu zannederek paylaştı.

YİNE ALAY KONUSU OLDU

Gökçek, Beşiktaş’ın eski Kamerunlu futbolcusu Vincent Paté Aboubakar’ı photoshop ile giydirilmiş general üniformasıyla paylaşmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan tarafından kullanılan SİHA'ların görüntülerini paylaşmak isteyen Gökçek, SİHA yerine oyun videosu paylaştı.

Gökçek paylaşımında, Yunanistan'ı da uyardı. Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçek, “Hayy Maşaallah. Aranan layıkını bulur.Umarım Yunanistan ders alır.” Dedi.

Durumu daha sonra fark eden Gökçek videoyu sildi. Videonun ise Drone Strike Military War 3D level 1 oyununda olduğu ortaya çıktı.

Oyunun başka bir versiyonundan görüntüsü şu şekilde:

Gökçek videoyu sildikten sonra gerçek SİHA görüntüsü olan 2 video paylaştı. O paylaşımları ise şu şekilde:

Paylaşımın ardından Gökçe yine sosyal medyada alay konusu oldu. Gökçek'in geçmişte de benzer paylaşımları olmuştu.

ABOUBAKAR'I ŞEHİT ORGENERAL YAPMIŞTI

Beşiktaş’ın eski Kamerunlu futbolcusu Vincent Paté Aboubakar’ı; Gökçek, photoshop ile giydirilmiş general üniformasıyla paylaşmıştı. Gökçek yaptığı Twitter paylaşımında şöyle yazmıştı: “Bak Türkiye, Somali’den gelip Türk vatandaşı olan ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet, komşun resulullullah olsun inşallah. Yabancı düşmanlığı yapanlara da ibret olsun.”

Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı kısa sürede fark etmişti. Hemen yaptığı paylaşımını sildi ve yeni bir açıklama paylaşımı yaparak suçu danışmanına yüklemişti.

Gökçek, "Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım" diye yazmıştı.

YERLATINDA 6 MİLYAR DOLARLIK JELİBON BULUNMUŞ

Gökçek, petrol rezervi keşiflerini yorumlarken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini gerçek sanarak “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Gökçek şöyle anlatmıştı:

… Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.