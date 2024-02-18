Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayınladığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." denildi.

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Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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