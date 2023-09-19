Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde Ermeni silahlı güçlerine karşı antiterör operasyonu başlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı

Ermenistan halkı ise hükümet konağı önünde toplanarak Başbakan Paşinyan’ı protesto etti.

Ermeni Tahrikleri Arttı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da antiterör operasyonu başlattığını duyurdu. Bakanlık, Ermeni silahlı güçlerinin son birkaç ayda tahriklerini artırdığını, Azerbaycan ordusuna sistematik şekilde ateş açtığını, arazilere mayın döşemeyi sürdürdüğünü ve istihkam çalışmalarında bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, Ermeni güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu 2 işçi ve 4 polisin şehit olduğunu da açıkladı.

Azerbaycan Kararlılıkla Hareket Etti

Azerbaycan ordusu, yaşananların ardından daha fazla vakit kaybetmeden terörle mücadele operasyonu başlattı. Karabağ’daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti. Azerbaycan ordusu, operasyonun anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Ermenistan Hükümeti Protesto Edildi

Dağlık Karabağ’da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında oldu. Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde “Hain Nikol” ve “Utanç” sloganları attı.

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