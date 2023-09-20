Azerbaycan 60'tan fazla Ermeni mevziisini kontrol altına aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi." bilgisini paylaştı.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri vurduğunu ifade eden Eyvazov, bir hedefin yakınlarında sivillerin tespit edilmesi üzerine o hedefin vurulmadığına ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

ALİYEV: ERMENİ SİLAHLI GÜÇLERİN SİLAH BIRAKMASI HALİNDE TEDBİRLER DURDURULACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, antiterör tedbirleri devam ederken de diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.

Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMAMAKTA"

Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır.

Bu kapsamda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra savaş araçları ve askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılmaktadır. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir.

Açıklamada, "Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"SİVİL ERMENİ NÜFUSUNUN TAHLİYESİ İÇİN LAÇIN YOLU ÜZERİNDE İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULDU"

Savunma Bakanlığından, tedbirler kapsamında siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği ifade edildi.

Karabağ'daki sivil Ermenilere, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin askeri tesislerinin bulunduğu mekanlardan uzak durma ve onlara destek olmama çağrısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

Bununla ilgili olarak mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine bilgi gönderilmiştir. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunması sağlanacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacaktır. Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulmuştur.

AZERBAYCAN'DAN KARABAĞ'DAKİ ERMENİSTAN SİLAHLI GÜÇLERİNE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın, Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.

"KARABAĞ'DAKİ OPERASYONUN HEDEFİ YASA DIŞI ASKERİ OLUŞUMLARDIR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.

Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Ermenistan silahlı güçlerin Karabağ bölgesinde beklediği büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, ayrıca üçlü deklarasyon hükümlerinin uygulanmasının sağlanması, Ermeni silahlı güçlerin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere sivillerin, askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatılmıştır.

Operasyon ile Ermeni silahlı güçlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktaları, savaş araçları ve askeri objelerinin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği aktarılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor. Bu bakımdan Ermeni sivil halkının askeri hedeflerden uzak durması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır." ifadelerine yer verildi.