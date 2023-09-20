Karabağ’dakiler Ermeniler barış konuşmayı kabul etti

2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede geriye kalan meselelerin çözümü için devam eden diplomatik görüşmeler ve müzakereler olumlu sonuç vermedi.

Halk TV’nin aktardığına göre, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda Ermeniler barış konuşmayı kabul etti.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, "Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor." ifadelerine yer verildi.

ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak için antiterör operasyonu başlattığını duyurdu. Bakanlık hedefin siviller olmadığını, Rus barış birliklerinin bulunduğu bölgedeki yasa dışı silahlı birlikleri yok etmek olduğunu bildirdi. Açıklamada bu birliklerin Azerbaycan'ın inşaat işlerini geciktirdiği, Azerbaycanlılara mayın terörü ile saldırdığı ve sivillerin geri dönmesini geciktirdiği ifade edildi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları, silahlı birliklere yardım etmemeleri ve güvenli bölgelere yerleşmeleri gerektiği hususlarını iletti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ilk günde Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 60'tan fazla mevziinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'den fazla askeri aracın, 40'tan fazla topun, 30'dan fazla havan topunun, 2 uçaksavar füze sisteminin, 6'dan fazla "Martira" radyo-elektronik muharebe istasyonunun ve diğer askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.

Öte yandan, operasyonlar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Karabağ Ermeni temsilcileri tekrar re-entegrasyon sürecini görüşmek için görüşmeye davet edildi. Fakat antiterör operasyonunu durdurmak için 3 şart koşuldu: Bütün silahlı askerlerin silahlarını bırakması ve teslim olması, Karabağ'daki "cumhurbaşkanlığı", "parlamento", "bakanlık" gibi yasa dışı yapıların ve diğer yapıların lağvedilmesi.