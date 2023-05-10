Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı: Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi benzeri yoktur

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı ve Azerbaycanlı gazeteci Ferit Şahbazlı, Azerbaycan - Türkiye ilişkileri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada benzeri olmadığının özellikle altını çizen Şahbazlı şu ifadeleri kullandı:

“Bu ilişkiler dünya pratiğinde gördüğümüz ve alışık olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri, jeostratejik ve diğer çıkarlarla ölçülmüyor. Kan ve genler, etnogenez ve etnik tarihsel birlik ile yoğrulan bir ilişkinden bahsediyoruz. Tarihin birçok imtihanından olduğu gibi Karabağ’da 44 gün süren Vatan Savaşı'nın ve Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin sonuçlarından da başarı ile geçen bu birlik ve eşitlik sarsılmaz ve ebedidir.”

“BİRLİK VE EŞİTLİĞİN EN PARLAK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

İki ülke arasından ilişkilerin son yıllarda üst düzey diplomaside parlak bir dönem geçirdiğini ifade eden Şahbazlı, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Türkiye tarihinin belki de en meşakkatli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi İstanbul’u ziyaret etmesi, artık gelenek haline gelen TEKNOFEST'e katılması ve orada verdiği çok ciddi mesajların birlik ve eşitliğin en parlak örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

“DÜŞMANLARIMIZA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR MESAJDIR”

Bu durumun Azerbaycan ve Türkiye'nin iyi günde kötü günde birlikte olduğunun, gelecekte de birlikte hareket edeceklerinin ilanı olduğunu söyleyen Şahbazlı şöyle devam etti:

“Bu aynı zamanda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki uçurumu çeşitli yollardan ‘açmaya’ çalışan ortak düşmanlarımıza yönelik önemli bir mesajdır. Son olarak bu, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerini her türlü çıkara dayalı geçici bir ilişki olarak gören güçlere yönelik bir uyarıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüzdür’ ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in ‘Türkiye ve Azerbaycan tek millettir’ tezlerine bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ‘Tek yumruk’ mesajı eklendi. İki durum gerekli sonuçları vermelidir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İstanbul'a yaptığı iş gezisinde Azerbaycan'da ‘Bayraktar’ın faaliyete geçeceğine, ülkemizin semalarında ‘Kızılelma’nın boy göstereceğine ve Azerbaycan'ın doğal ortamda büyük bir konut kompleksinin inşaatına başlayacağına ilişkin açıklamaları afet bölgesi kardeş ülke Türkiye'de büyük beğeni ve ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki rolünün artması, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji arzında öne çıkması gibi faktörlerin iki kardeş ülkenin ortak çabalarının ve ileri görüşlü politikasının sonucu olduğunu açıkça ifade etti.”