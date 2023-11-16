İsrail Azerbaycan'a hava savunma sistemi veriyor

Defence Industry Europe’ta yer alan habere göre Azerbaycan, İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi satın alma kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Israel Aerospace Industries (IAI), Azerbaycan’da Barak MX sistemlerinin başarılı bir gösterimini gerçekleştirmişti. Söz konusu gösterim, Barak MX sisteminin farklı versiyonlarının çoklu fırlatılmasını içeriyordu.

İsrail hali hazırda Azerbaycan’ın başlıca savunma sistemleri tedarikçilerinden biri. İsrail menşeili mevcut sistemler Ermenistan ile son dönemde yoğunlaşan çatışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmıştı. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Savunma Birimleri envanterinde Barak-8 LR ve Barak-8 ER versiyonlarını elinde bulunduran Azerbaycan, Ermenistan tarafından Karabağ’dan Bakü’ye fırlatılan İskender füzesini yine Barak 8 füzesi ile önlemişti.

IAI CEO’su Boaz Levy yapılan anlaşmadan sonra şu açıklamalarda bulundu:

“Aksa Tufanı’nın ardından IAI, İsrail’in güvenlik güçlerine tüm sahalarda, denizde, karada, havada ve uzayda sistemler ve çözümler sağlama konusunda hızlandırılmış bir süreç içindedir. Aynı zamanda dünya çapındaki tüm müşterilerimiz için de çalışıyoruz. Bu anlaşma, hava savunma sistemlerine yönelik yakın zamanda imzalanan ve şirketin bu alanda küresel lider konumunu güçlendiren bir dizi anlaşmaya katılıyor.’’