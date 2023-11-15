İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi’den açıklama

İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi açıklama yaptı. “İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi’den açıklama

“İsrail askerlerine kahve gönderdiği" iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi açıklamalarda bulundu.

Kurukahveci Mehmet Efendi sosyal medyadaki onaylı hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz.” dedi.

"OPERASYONUN MAKSADININ NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Firmanın açıklaması şöyle:

“Firmamız ve ailemiz hakkında bir süre önce başlatılan organize saldırılar bugün de X platformunda devam etmektedir. İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz. Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi hiçbir koşulda Gazzeli binlerce masum çocuk ve kadını katleden İsrail hükümetine, İsrail ordusuna ve katliama ortak olan gruplara destek vermemiştir, vermeyecektir. Masum insanları terörist göstermeye çalıştıkları gibi Türk milletine mal olmuş markamızı karalama çabası gösterenleri de lanetliyoruz.”

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