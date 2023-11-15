İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler

İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Filistinli Bashir Hajji'ya yardım ettikleri, su ve yiyecek verdikleri fotoğrafları basınla paylaştıktan sonra öldürdüğü iddia edildi.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor.

İsrail ordusu askerleri Gazze'de El-Zaytun mahallesinden buldukları 79 yaşındaki Filistinli Bashir Hajji'ya yardım ettikleri, su ve yiyecek verdikleri fotoğrafları basınla paylaştılar.

İsrail askerlerinin daha sonra Filistinli Bashir Hajji'yi, keskin nişancı ile öldürdükleri iddia edildi.

Hajji'nin silahla vurularak öldüğüne dair fotoğraflar paylaşıldı.

whatsapp-image-2023-11-15-at-10-44-43.jpeg

whatsapp-image-2023-11-15-at-10-44-43-1.jpeg

EN AZ 11 BİN SİVİL ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bini geçtiği duyuruldu.

İletişim kesintileri nedeniyle bilgi toplamanın zor olduğu vurgulanan açıklamada, bin 700’ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin hala kayıp ya da enkaz altında olduğu aktarıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor Gündem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı Magazin
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü Dünya
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü
Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi Dünya
Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi
Anne sütü nasıl çoğalır Sağlık
Anne sütü nasıl çoğalır