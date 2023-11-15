İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor.

İsrail ordusu askerleri Gazze'de El-Zaytun mahallesinden buldukları 79 yaşındaki Filistinli Bashir Hajji'ya yardım ettikleri, su ve yiyecek verdikleri fotoğrafları basınla paylaştılar.

İsrail askerlerinin daha sonra Filistinli Bashir Hajji'yi, keskin nişancı ile öldürdükleri iddia edildi.

Hajji'nin silahla vurularak öldüğüne dair fotoğraflar paylaşıldı.

EN AZ 11 BİN SİVİL ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bini geçtiği duyuruldu.

İletişim kesintileri nedeniyle bilgi toplamanın zor olduğu vurgulanan açıklamada, bin 700’ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin hala kayıp ya da enkaz altında olduğu aktarıldı.