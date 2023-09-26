Azerbaycan, Karabağ'daki patlamanın ardından tüm imkanlarını seferber etti

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından bölgedeki halka yardım için tüm imkanlarını seferber etti.

KAYNAK: AA
Azerbaycan, Karabağ'daki patlamanın ardından tüm imkanlarını seferber etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti.

Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Hacıyev, Ermenistan'dan Karabağ bölgesine sağlık ekibini taşıyan helikopterin geçişine izin verildiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Şuşa-Hankendi yolunda tıbbi tahliyeler için ilave tedbirlerin alınması yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Karabağ'daki Ermeni temsilcilerden aktardığı bilgilere göre, hastaneye yaralı getirilen 7 kişi kurtarılamadı, kimliği belirlenemeyen 13 ceset adli tıp morguna kaldırıldı ve çeşitli derecelerde yanıkları olan 290 civarında yaralı da hastanelerde tedavi görüyor.

25 Eylül'de, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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