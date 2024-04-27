Uğur Dündar 'Fenerbahçe kumpasa maruz kaldı' dedi. Flaş açıklamalar

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi gerçekleşiyor.

Kulübün mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE KUMPASA MARUZ KALDI''

Fenerbahçe'nin sürekli kumpasa ve engellemeye maruz kaldığını ifade eden Dündar, "Bu sene, geçmişte olduğu gibi kulübümüzün başarılarını hazmedemeyen bazı odakların sürekli kumpasına ve engellemesine maruz kaldı. Biz, bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetimimizin arkasında durduk.

Gerektiğinde hırpalandık, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu başkan ve yöneticilerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer almalarını diliyorum. Fenerbahçemiz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek tehditlere karşı koyma gücüne sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının, kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Uğur Dündar, "Her şey Fenerbahçe için. Ben bin defa dünyaya gelsem ve hepsinde aynı görevi yapsam yine başkanımız ve yönetimin uğradığı haksız saldırılarda yanlarında dimdik, kale gibi durmaya devam ederim" dedi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şu sözleri kullandı;

"Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum."