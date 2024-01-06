Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimine girecek aday sayısı 3’e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimine girecek aday sayısı 3’e yükseldi
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı erken seçimi için başvuran 2 kişinin adaylığını daha kabul etti.

Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday olarak gösterilen İlham Aliyev'in adaylığını onaylayan Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda, bugün bağımsız aday Zahid Oruç ve partisinin aday gösterdiği Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığı görüşüldü.

Kurul, Oruç ve Nurullayev'in adaylığını kabul etti, böylece seçime girecek aday sayısı 3'e yükseldi.

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Seçim için 17 kişinin adaylık başvurusunu onaylayan Kurul, diğer adaylar hakkında kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.

SEÇİMLER ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasının önünü açan karar almıştı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi tarihi öne çekilmişti

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