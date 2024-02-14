Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Kaynak: AA
Azerbaycan'da hükümet istifa etti
Azerbaycan'da Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra hükümet yasalar gereği istifa etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının üzerine, Azerbaycan hükümeti istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edileceği açıklandı. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.

Azerbaycan 7 Şubat'ta sandık başına giderken, 7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aliyev, bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.

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